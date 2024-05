Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.05.2024: Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Lengede

Peine (ots)

Am 27.05. wurden in Lengede an Wahlplakaten mehrerer Parteien Sachbeschädigungen festgestellt. Außerdem ist eine Bushaltestelle besprüht worden. Die Plakate und die Bushaltestelle sind mit blauer Sprühfarbe besprüht worden. Da teilweise Symbole und Schriftzüge mit verfassungsfeindlichem Inhalt aufgesprüht worden sind, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

