Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 28.05.2024: Kontrollen im Straßenverkehr - Zielrichtung Drogen und Alkohol

Peine (ots)

Am Nachmittag und Abend des 27.05. führten Polizeibeamte aus der ganzen Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel Schwerpunktkontrollen in Peine durch. Die Zielrichtung in diesem Falle waren Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss, denn die Teilnahme drogenbeeinflusster Personen im Straßenverkehr bildet anhaltend ein Problemfeld für die Sicherheit des Straßenverkehrs. Aus diesem Grund wurde eine Kontrollstelle an der Ilseder Straße eingerichtet und im ganzen Landkreis mobile Kontrollen durchgeführt. Die Kontrollen verliefen insgesamt ruhig und professionell. Alles in allem sind rund 150 Fahrzeuge kontrolliert worden. Gute 25 Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt, dabei handelte es sich primär um kleinere Vergehen, wie Handy oder Gurtverstöße. Einem Fahrzeugführer musste aufgrund des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen werden. Darüber hinaus stellten die kontrollierenden Beamten Kennzeichen- und einen Versicherungsverstoß fest. Leider leistete ein Fahrzeugführer, es bestand der Verdacht, dass er betrunken Auto fuhr, Widerstand gegen die Maßnahmen. Dem Mann mussten letztendlich Handfesseln angelegt werden, bevor ihm eine Blutprobe entnommen werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell