POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.05.2024.

Trickdiebe erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Salzgitter, Schillerstraße, 27.05.2024, 12:50 Uhr.

Eine unbekannte Frau hatte an der Wohnungstür der älteren Seniorin geklingelt und sich als Mitarbeiterin eines Versorgungsunternehmens ausgewiesen. In dem Gespräch gab die Täterin an, die Gas- und Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Täterin habe der älteren Dame suggeriert, dass ihre Versicherung im Falle eines Schadens nicht bezahlen würde, wenn die Versorgungsleitungen nicht überprüft werden dürften. Die Seniorin fühlte sich daher verpflichtet, der Frau den Einlass zu gewähren. Die Täterin habe sich mit einem offensichtlich unechten Arbeitsausweis ausgewiesen. Während des Gespräches seien schließlich zwei weitere Tatverdächtige in die Wohnung gelangt und haben in unbeobachteten Momenten die Wohnung nach Wertsachen durchsucht.

Nachdem die Geschädigte die Männer angesprochen hatte, verließen alle drei gemeinsam die Wohnung.

Das Trio kann wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 175cm groß, kräftige Figur mit einem dicken Bauch, akzentfreie deutsche Sprache, helle Kleidung, Arbeitshose.

2. Person: Männlich, ca. 175cm groß, kurze schwarze Haare.

3. Person: Weiblich, ca. 175cm groß, kurze schulterlange schwarze Haare, akzentfreie deutsche Sprache, grüne Jacke.

Das Trio erbeutete Schmuck und Bargeld. Der Schaden beläuft sich mindestens auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Die Polizei Salzgitter bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341 1897-0

