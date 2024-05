Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.05.2024: Mercedes-Sprinter entwendet

Wolfenbüttel (ots)

Schladen, Wilhelm-Engel-Straße, 25.05.24, 11:00 Uhr - 26.05.24, 19:30 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend wurde auf bislang unbekannte Weise ein Mercedes Sprinter in Schladen entwendet. Der Transporter stand dort in einer Parkbucht in der Wilhelm-Engel-Straße. Die Schadenshöhe wird auf ca. 27000EUR geschätzt.

Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu dem Vorfall unter 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell