POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.05.2024.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in Veranstaltungsräume ein.

Baddeckenstedt, Rittergut, 26.05.2024, 03:30-07:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die unbekannte Täterschaft nach Einschlagen einer Glasscheibe der Eingangstür den widerrechtlichen Zugang in das Objekt verschaffte. Im Tatverlauf wurden in den Veranstaltungsräumen Glasvitrinen angegangen. Es können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Polizei ermittelt die konkrete Schadenshöhe, geht aber mindestens von einer Summe in fünfstelliger Höhe aus. Im Tatzeitraum fand in den Veranstaltungsräumen eine Antiquitätenmesse statt.

Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu melden.

