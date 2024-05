Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 27.05.2024: Auto überfährt Verkehrsinsel in Dungelbeck

Peine (ots)

Gegen 08:45 Uhr am 26.05. verlor ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer in Dungelbeck die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel am Orteingang und beschädigte die dort aufgestellten Verkehrsschilder und auch sein eigenes Auto. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Ursächlich für den Verkehrsunfall kann möglicherweise ein medizinischer Zwischenfall gewesen sein, weswegen der Fahrer einem Arzt vorgestellt werden musste. Der Schaden an der Verkehrsinsel musste durch den Bauhof behoben werden.

