Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.05.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Versuchte Krad-Diebstähle,

Donnerstag, 23.05.24, ca. 21:00 Uhr - Freitag, 24.05.24, 08:00 Uhr, 38239 Salzgitter-Thiede,

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu mehreren versuchten Diebstählen von Leicht-/ bzw. Kleinkrafträdern in Salzgitter Thiede. So wurden im genannten Zeitraum im Schulring, in der Langen Hecke, im Pappeldamm, in der Schäferwiese und im Wacholderweg verschiedene Zweiräder durch bislang unbekannter Täter angegangen. Hierzu wurden teilweise die Lenkradschlösser gewaltsam überwunden, die Zündschlösser angegangen sowie Fahrzeuge einige Meter von ihrem Standort entfernt. Zu einem vollendeten Diebstahl kam es jedoch nicht, es blieb bei Versuchstaten. Der entstandene Gesamtschaden an allen Fahrzeugen wird auf einen vierstelligen Wert geschätzt. Zeugen, die in der Nacht relevante Feststellungen getroffen oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Salzgitter Thiede unter 05341-941730 zu melden.

Dieseldiebstahl,

Donnerstag, 23.05.24, ca. 21:30 Uhr - Freitag, 24.05.24, ca. 07:30 Uhr, 38229 Salzgitter-Hallendorf, Westerholzweg,

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag kam es zum Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem LKW in Salzgitter-Hallendorf. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tanks des dort abgestellten Fahrzeugs und entwendeten ca. 1100 l Kraftstoff. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Gefährliche Körperverletzung,

Freitag, 24.05.24, ca. 19.00 Uhr, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Forellenweg,

Am Freitagabend kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Verwendung eines Teleskopschlagstockes im Forellenweg. Hierbei wurde ein amtsbekannter 18-jähriger Heranwachsender aus Salzgitter von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und mit dem Schlagstock sowie durch Faustschläge ins Gesicht verletzt. Das Opfer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es liegen Täterhinweise vor; es wird eine Beziehungstat vermutet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell