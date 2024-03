LPI-G: Weißes Mountainbike gestohlen

Altenburg (ots) - Rositz: Altenburger Polizeibeamte rückten gestern Nachmittag (21.03.2024), gegen 15:30 Uhr zur Unterstützung von Rettungskräften nach Rositz aus. Die Rettungskräfte waren hier bei einem 43-jährigen Mann im Einsatz, welcher in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Der 43-Jährige flüchtete jedoch in ein angrenzendes Waldstück. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann, welcher sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand ...

