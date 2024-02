Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl von Fahrzeugteilen von Firmengelände

Boizenburg (ots)

In der vergangenen Nacht von Freitag, den 09.02.2024, auf Samstag, den 10.02.2024, ereignete sich in der Gülzer Straße in Boizenburg auf dem Gelände eines Autohandels ein besonders schwerer Diebstahl. Nach den vorliegenden Informationen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum Firmengelände. In weiterer Folge wurden Motorhauben von vier LKWs der Fahrzeugmarke Mercedes sowie eine Fahrzeugfront bestehend aus Motorhaube, Kühlergrill und Scheinwerfer der Fahrzeugmarke Volvo eines weiteren LKWs entwendet. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust wurde zur Spurensuche und -sicherung hinzugezogen. Der durch den Einbruchsdiebstahl entstandene Gesamtschaden wird gegenwärtig auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise. Sachdienliche Informationen können an das Polizeirevier Boizenburg unter der Telefonnummer 038847/6060, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Christoph Görtz Polizeikommissar verantwortlich: Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell