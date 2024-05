Peine (ots) - Am Abend des 23.05.2024 drangen zwei dunkel gekleidete Männer unter einem Vorwand in eine Wohnung in Ölsburg ein und beraubten einen dort wohnenden 75-Jährigen. Das Opfer wurde leicht verletzt, die Täter entkamen mit unbekanntem Diebesgut. Die Polizei Peine bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wem sind am Donnerstag, späten Abend oder ...

