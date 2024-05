Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Medientechnik erbeutet

Jena (ots)

Am 23.05.2024 berichtete die Polizei über einen Einbruch in eine Schule in der Karl-Marx-Allee, aus der hochwertige Medientechnik entwendet worden ist. In der Nacht zum Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in eine benachbarte Schule ein und entwendeten ebenfalls Medientechnik, hier im Wert von ca. 2500 EUR. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell