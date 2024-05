Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 28.05.2024: Mann in Vechelde verletzt - Zeugen gesucht

Peine (ots)

In der Nacht auf den 26.05. ist ein 45-jähriger Mann in Vechelde angegriffen und verletzt worden. Gegen 01:00 Uhr schob der Mann, vom Bahnhof kommend, sein Fahrrad entlang der Hildesheimer Straße. Unvermittelt ist er kurz hinter der dortigen Unterführung, von einer unbekannten Person geschubst und worden und stürzte dadurch zu Boden. Anschließend ist er, am Boden liegend, getreten worden. Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der oder die Angreifer entfernten sich so schnell, dass das Opfer keine näheren Angaben dazu machen kann. Die Polizei in Vechelde sucht Zeugen, die im Tatzeitraum Personen oder Gruppen in der Umgebung des Bahnhofs bemerkt haben. Hinweise unter 05302 93049-0.

