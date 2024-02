POL-MTK: Einbruch in Gewerbeobjekt in Sulzbach +++ Fahrraddiebstahl im Bahnhofsbereich in Niederhöchstadt +++ Trunkenheit im Straßenverkehr in Kelkheim

Hofheim (ots) - 1. Berauschte Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen ertappt, Hofheim am Taunus, Hattersheim am Main, Donnerstag, 01.02.2024 (jn)Gleich mehrere Personen, die im Verdacht stehen, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben, sind bei Kontrollen der Polizei am Donnerstag in Hattersheim und Hofheim erwischt ...

mehr