Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wülfer-Bexten. Zusammenstoß im Kurvenbereich.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (21.04.2024) gegen 18.30 Uhr kollidierten in einer scharfen Kurve auf der Straße Bexterbreden ein Autofahrer und ein Rennradfahrer. Sowohl der 28-jährige BMW-Fahrer aus Bad Salzuflen, der in Richtung Bextener Straße unterwegs war, als auch der 26-jährige Radfahrer aus Bielefeld hätten nach ersten Erkenntnissen auf ihrer jeweiligen Fahrbahn weiter rechts fahren müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 26-Jährige erlitt durch einen Sturz von seinem Rennrad leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

