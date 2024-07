Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 21 Pkw beschädigt - Werkzeuge entwendet - Elektrofahrzeuge aus Garage gestohlen - Einbruch in Sägewerk - Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Fulda (ots)

21 Pkw beschädigt

Fulda. Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Dienstagabend (16.07.), gegen 20.45 Uhr, die Polizei über einen Mann, der im Bereich des Justus-Schneider-Wegs / Weimarer Straße mehrere Pkw beschädigen würde. Bereits kurze Zeit später konnte eine Streife der Polizeistation Fulda einen 44-jährigen Fuldaer im Nahbereich antreffen. Erste Ermittlungen ergaben, dass von 21 Fahrzeugen, die in Höhe des dortigen Wertstoffhofes geparkt waren, die Reifen plattgestochen waren sowie an einem Pkw der rechte Außenspiegel abgetreten wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 4.200 Euro. Der 44-jährige Tatverdächte muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Werkzeuge entwendet

Neuhof. Unbekannte hebelten am Dienstag (16.07.), gegen 0.15 Uhr, das Fenster eines Gewerbegebäudes in der Straße "In der Eller" in Dorfborn auf. Aus der dortigen Lagerhalle entwendeten sie diverse Elektrowerkzeuge - darunter zwei Akkuschrauber der Marke Makita - sowie eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von rund 430 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektrofahrzeuge aus Garage gestohlen

Petersberg. Zwischen Montagabend (15.07.), gegen 20 Uhr, und Dienstagmorgen (16.07.), gegen 8.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Stettinger Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Pedelecs der Marke Cube und einen E-Scooter der Marke "SoFlow" im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Am Garagentor entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sägewerk

Tann. Ein Sägewerk in der Straße "An der Freiheit" in Schlitzenhausen war zwischen Montagabend (15.07.) und Dienstagmorgen (16.07.) Ziel unbekannter Täter. Über ein Fenster verschafften sich die Langfinger Zugang zum Inneren und entwendeten unter anderem Werkzeuge der Marken Makita, Metabo und Stihl im Gesamtwert von rund 2.300 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Fulda. Eine Seniorin aus dem Landkreis Fulda wurde am Montag (15.07.) Opfer von dreisten Betrügern. Die Dame erhielt einen Anruf, bei dem sich die Schwindler als angebliche Bankmitarbeiter ausgaben. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die gutgläubige Frau dazu, ihnen persönliche Daten sowie Kontodaten zu übermittelten. Kurz darauf stellte sie eine Abbuchung von 3.000 Euro auf ihrem Konto fest und erkannte, dass sie betrogen worden war.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Versuchter Einbruch

Fulda. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montagabend (15.07.), gegen 20.30 Uhr, und Dienstagmittag (16.07.), gegen 15.45 Uhr, in eine Werkstatt in der Schlachthausgasse einzubrechen. An der Eingangstür, die den Aufbruchsversuchen stand hielt, entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

