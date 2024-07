POL-OH: Pkw beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. In der Zeit von Freitag (12.07.), gegen 17 Uhr, bis Montag (15.07.), gegen 8 Uhr, zerkratzten Unbekannte in der Heimstättenstraße in Höhe der Hausnummer 10 einen geparkten, grauen Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641/971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

