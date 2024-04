LPI-G: Einsatz auf Otto-Dix-Brücke

Gera (ots) - Gera. In der Nacht von Samstag zu Sonntag (20.-21.04.2024) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Fröbelstraße. In dem Gebäude angelangt, drangen die Täter in die Räumlichkeiten einer Praxis ein, wobei Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Aus der Praxis wurde anschließend unter anderem auch das Bargeld der Kaffeekasse entwendet. Zur Aufnahme des Sachverhaltes kamen neben dem ...

