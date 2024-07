POL-OH: Lkw-Unfall auf der A66 bei Neuhof

Fulda (ots) - Vollsperrung auf der BAB 7 ---- Brand eines Lkw Am Mittwoch, den 17.07.2024, gegen 13:35 Uhr kam es zu einem Lkw - Brand auf der BAB 7, zwischen den AS Bad Hersfeld/West und Homberg/Efze. Ein mit Betondecken beladener Sattelzug musste auf Grund von einem technischen Defekt am Motor auf dem Standstreifen abgestellt werden. Zeitgleich ging die Zugmaschine in Flammen auf. Der 41- jährige Fahrer aus dem Kreis ...

