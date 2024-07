Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Vogelsbergkreis (ots)

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Schlitz. Am Mittwochabend (17.07.), gegen 22.15 Uhr, wurde die osthessische Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Wohnunterkunft in der Schlitzer Straße in Willofs informiert.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte sechs verletzte Personen - darunter zwei Schwerverletzte - feststellen, die in Rettungswagen erstbehandelt und schließlich in Kliniken transportiert wurden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten mehrere derzeit in dem Mehrfamilienhaus aufenthältige Personen aus noch unklaren Gründen zunächst in Streit. Dieser mündete im weiteren Verlauf in die körperliche Auseinandersetzung zwischen mindestens sechs Männern, im Alter von 17 bis 40 Jahren, im Hof des Hauses. Dabei sollen die Beteiligten nach ersten Informationen Stich- und Schlagwerkzeuge mitgeführt und teilweise eingesetzt haben.

Neben mehreren Streifen der Polizei waren auch zehn Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Feuerwehr in Schlitz, zum Ausleuchten der Örtlichkeit, im Einsatz. Im Zuge der Anzeigenaufnahme und Spurensuche, war die Fahrbahn, zwischen 0 Uhr und 1 Uhr, vorübergehend vollgesperrt.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Aktuell ist jedoch von einem Ursprung in privaten Uneinigkeiten auszugehen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, den Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0 sowie jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell