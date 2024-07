Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baucontainer aufgebrochen - Elektrokabel entwendet - Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Baucontainer aufgebrochen

Eiterfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (12.07.) und Montagmorgen (15.07.) mehrere Baucontainer an einer Baustelle an der Landstraße 3431 zwischen Dittlofrod und Körnbach auf und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge. Zudem wurde aus einer abgestellten Arbeitsmaschine Diesel entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.1270 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 230 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektrokabel entwendet

Eichenzell. In der Rhönstraße in Lütter entwendeten zwei unbekannte Täter am Mittwoch (17.07.), gegen 12.30 Uhr, circa 20 Meter Elektrokabel im Wert von etwa 400 Euro aus einer Werkstatt. Ein Zeuge beschreibt die Männer wie folgt: osteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur. Unterwegs waren sie in einem Fahrzeug mit Kasseler-Kennzeichen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem weißen Opel Adam entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch (17.07.), zwischen 12 und 19.30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-YF 289". Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Delpstraße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell