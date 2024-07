Polizei Bochum

POL-BO: 19-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto - 100.000 Euro Sachschaden

Bochum (ots)

Fahrzeug und Führerschein beschlagnahmt - so endete der Samstagabend für einen 19-jährigen Autofahrer.

Der junge Mann war am 13. Juli gegen 19.35 Uhr nach aktuellem Kenntnisstand mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Poststraße in Bochum-Riemke unterwegs. In Höhe der Hausnummer 18 kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Beim Versuch, gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen vier geparkte Autos.

Der 19-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 100.000 Euro.

Sowohl das Fahrzeug als auch der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell