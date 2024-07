POL-FR: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg 1. Folgemeldung zu "FR-Wiehre: 77-Jähriger bei Gewalttat getötet"; hier: Folgemaßnahmen

Freiburg (ots) - Schwer verletzt hat sich beim Sturz mit einem 125er Motorrad ein Jugendlicher am Dienstagmorgen, 16.07.2024, auf der L 151 zwischen Rickenbach-Hottingen und der Schlagsäge (Herrischried). Gegen 07:15 Uhr hatte der 16-jährige in einer S-Kurve die Gewalt über die Maschine verloren. Er prallte in eine Leitplanke. Mit einem Rettungswagen kam er in eine ...

mehr