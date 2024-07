Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.07.2024, kurz vor 17:00 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der K 6556 zwischen Weilheim und dem Schlüchttal (L 157) gestürzt. Der 63-jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Er war in einer Gruppe talwärts unterwegs. In einer Kurve kam ein Lkw entgegen. Der Motorradfahrer lenkte zu weit nach rechts und kam im Grünstreifen zu Fall. Zu einem Kontakt mit dem Lkw war es nicht gekommen. Dieser entfernte sich in Richtung Weilheim. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ermittelt (Kontakt 07751 8963-0).

