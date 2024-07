Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Jugendlicher stürzt mit 125er Motorrad - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt hat sich beim Sturz mit einem 125er Motorrad ein Jugendlicher am Dienstagmorgen, 16.07.2024, auf der L 151 zwischen Rickenbach-Hottingen und der Schlagsäge (Herrischried). Gegen 07:15 Uhr hatte der 16-jährige in einer S-Kurve die Gewalt über die Maschine verloren. Er prallte in eine Leitplanke. Mit einem Rettungswagen kam er in eine Klinik. Der Sachschaden am Leichtkraftrad liegt bei rund 2000 Euro, der an der Leitplanke bei mehreren hundert Euro.

