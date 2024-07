Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in der Hospitalstraße

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 05.07.2024 kam es auf dem Besucherparkplatz des KMG-Klinikum in Sondershausen, Hospitalstraße in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren Pkw BMW 530d in einer der ersten Parkbuchten linksseitig der Zufahrt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, wurde sie durch eine Unfallzeugin auf den Schaden an der hinteren Stoßstange aufmerksam gemacht. Da von der Zeugin der Unfallflucht keine Personalien erhoben wurden, wird diese auf diesem Weg gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zum Zweck einer Zeugenvernehmung zu melden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

