Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut politisch motivierte Graffiti festgestellt

Schernberg (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über massive Beschmierungen an dem Vereinsheim des FSV Schernberg.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5816401

Am Freitagmorgen kam es erneut in der Ortslage von Schernberg zu einem polizeilichen Einsatz nach einer Sachbeschädigung. An dem Spielplatz in der Kittelstraße wurden an den Spielgeräten abermals Graffiti festgestellt, die mit dunkler Sprühfarbe aufgebracht wurden. Inhaltlich wurden zudem auch politisch motivierte Schriften und verfassungsfeindliche Symbole aufgebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen geführt. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 24264500

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell