Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Sportlerheim

Dingelstädt (ots)

Bargeld und Getränke erbeuteten bislang Unbekannte Täter in einem Sportlerheim in Dingelstädt in der Straße Aue. Der oder die Täter waren widerrechtlich in das Gebäude eingedrungen und hatten im Inneren mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen festgestellt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0173247

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell