POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 22.10.2023

Daun (ots)

Nohn, L 70- Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, drei Fahrzeugführer entfernen sich

Am frühen Freitagabend kam es gegen 18.00 Uhr auf der L 70 bei Nohn zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein Unfallbeteiligter wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer eines Sattelzuges war von Hoffeld in Richtung Nohn unterwegs. Hinter ihm folgte ein PKW. Zur gleichen Zeit befuhren ein Wohnmobil und zwei Autos in entgegengesetzter Richtung die L 70. Laut Zeugenangaben scherte der Fahrer des hinter dem Sattelzug fahrenden PKW plötzlich zum Überholen aus. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremsten die Entgegenkommenden ihre Fahrzeuge stark ab und fuhren nach rechts in den Grünstreifen. Die Fahrerin des letzten PKW hinter dem Wohnmobil konnte ihr Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum absoluten Stillstand bringen und kollidierte mit dem Vorausfahrenden, der dabei leicht verletzt wurde. Der Überholdende, der Fahrer des LKW sowie der Lenker des Wohnmobils setzten ihre Fahrt fort. Die Polizei Daun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall und daran beteiligten Personen oder Fahrzeugen, geben können, Tel.: 06592-96260

Gerolstein- Unbekannte beschädigen zwei PKW

Am Samstagmorgen wurde die Polizei Daun von einem Geschädigten darüber informiert, dass unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag sein Auto erheblich beschädigt hatten. Der Mann parkte das Fahrzeug in der Straße, Am Rasbach. Als er am Morgen dorthin gekommen war stelle er fest, dass drei Scheiben am PKW zerborsten waren. Weiterhin wurde das Kabel einer am nahegelegenen Wohnhaus angebrachten Lichterkette durchtrennt. Ein weiteres Auto, abgestellt in der Straße, Vor der Hardt, war in der Nacht Gegenstand von Vandalismus. Hier hatten der/die Täter den Außenspiegel der Fahrerseite massiv beschädigt sowie den gesamten Heckscheibenwischer abgerissen und weggeworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen, Gerolstein, 06591-95260 oder Daun, 06592-96260

Rockeskyll- Diebe stehlen Wildkamera

Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr , vernehmen Bewohner eines Anwesens, Am Kalkofen, verdächtige Geräusche. Hiervon aufgeschreckt sucht man zunächst das nahe Umfeld ab. Es kann jedoch Niemand angetroffen werden. Letztlich wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine auf dem Balkon befestigte Wildkamera entwendet hatten. Die Polizei sucht auch in diesem Fall nach Zeugen, Gerolstein, 06591-95260 oder Daun, 06592-96260

