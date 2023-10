Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen zwei Gefahrguttransportern

Schönecken (ots)

Am 20.10.2023, gegen 12.10 Uhr, kam es am Orsteingang von Schönecken aus Giesdorf kommend zu einem Gefahrstoffunfall. Ein LKW wollte Richtung Oberlauch abbiegen und kam auf der Steigung ins Rutschen. Dieser hatte mehrere Tonnen Kohlenstaub geladen und ragte unglücklicherweise mit dem Siloauflieger wieder in die L 5. Dort kam ein weiterer Gefahrstofftransporter gefahren. Dieser hatte mehrere Tonnen Diesel und Super-Benzin geladen. Beide LKW kollidierten mit ihren Aufliegern. Am Kohlenstaubtransporter trat durch die Beschädigung eine geringe Menge des Gefahrstoffs aus. Der Kraftstoff-LKW wurde am Tankauflieger beschädigt. Dort wurde glücklicherweise nur die Außenhülle beschädigt. Ein Gefahrstoff trat hier nicht aus. Durch die Feuerwehr und den Gefahrstoffzug des Eifelkreises konnte der Gefahrstoff des ersten LKW aufgenommen und sicher verpackt der Entsorgung zugeführt werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Prüm, Rommersheim, Niederprüm und Schönecken auch der Gefahrstoffzug des Eifelkreises. Außerdem die Polizei Prüm, das DRK mit einem Rettungswagen und die Straßenmeisterei Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell