POL-PDWIL: Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen aus einem Transporter

Daun (ots) - Am 19.10.2023 gegen 04:19 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täter zu einer Kfz-Werkstatt in der Bahnhofstraße in Daun, hier versuchten sie durch Aufhebeln der Eingangstüre in die Werkstatt einzudringen. Letztlich blieb es beim Versuch. Am 19.10.2023 zwischen 01:45 Uhr und 02:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Baustoffhandel im Bereich des alten Bahnhofs in Daun. Hier drangen die ...

