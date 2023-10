Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verstärkung für die PI Bitburg

Bitburg (ots)

Gleich über acht Zugänge durften sich der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, PR Thull, und sein Vertreter PHK Tino Schwarz zum Oktober 2023 freuen. Die fünf Polizeibeamten und die drei Polizeibeamtinnen verstärken seitdem den Wechselschichtdienst der flächendeckend größten Polizeiinspektion in Rheinland-Pfalz und gewährleisten rund um die Uhr die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in ihrem Zuständigkeitsbereich. Neben einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten, die nach Abschluss des Bachelorstudiums an der Hochschule der Polizei frisch zur Polizeikommissarin bzw. zum Polizeikommissar ernannt wurden, wechseln die sechs übrigen Personen von anderen Dienststellen nach Bitburg. "Der Personalzuwachs ist das richtige Zeichen zur Erfüllung unserer Aufgaben. Zwar stehen diesen Zugängen zum landesweiten Versetzungstermin auch Abgänge gegenüber, im Ergebnis erzielt die Polizei Bitburg jedoch ein Plus. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auch zukünftig auf uns und ihre Polizei verlassen.", so der Leiter der Polizei Bitburg, Mike Thull.

