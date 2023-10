Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Kreis Soest (ots)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug

Am Samstag, 7.10.2023 gegen 11 Uhr, befuhr eine 42jährige Frau aus Lippstadt mit einem Pkw Seat die Wiedenbrücker Straße in Fahrtrichtung Bad Waldliesborn. Zur gleichen Zeit befuhr ein vermutlich silbergrauer, nicht näher zu beschreibender Pkw, die Juchaczstraße in Fahrtrichtung Wiedenbrücker Straße. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Verlauf der silbergraue Pkw von der Unfallörtlichkeit flüchte, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es ist Sachschaden von ca. 6000 Euro entstanden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(sch)

Rüthen - Einbruch in eine Tankstelle

Am frühen Sonntagmorgen, 8.10.2023 gegen 2 Uhr, drangen drei bisher unbekannte und maskierte Täter durch Einwerfen einer Glasscheibe in eine Tankstelle in der Lippstädter Straße ein und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand Bargeld. Danach flüchteten sie mit einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Wer hat Verdächtiges bemerkt oder kann Hinweise zu den möglichen Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Warstein unter der Telefonnummer 02902-91000. (sch)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell