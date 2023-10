Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lippetal (ots)

Am Freitagnachmittag (06.10.) befuhr ein 18-jähriger Mann aus Beckum mit seinem Kraftrad die Beckumer Straße in Richtung Beckum. Im Abschnitt zwischen den Abzweigen Feuerstraße und Wilde See kam der Beckumer in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in denn angrenzenden Straßengraben. Er zog sich schwere Verletzungen zu, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Am Motorrad dürfte Totalschaden entstanden sein. (sn)

