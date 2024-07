Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach schwerem Raub auf Möbelgeschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme nach schwerem Raub auf Möbelgeschäft

Bad Hersfeld. Am 28. Mai 2024, gegen 3 Uhr, war ein zunächst unbekannter Mann in ein Möbelhaus in der Hünfelder Straße eingebrochen und hatte sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Als gegen 9.30 Uhr ein 60-jähriger Betriebsverantwortlicher das Geschäft betrat, forderte der Mann unter Vorhalt eines Messers die Öffnung eines Tresors. Anschließend fesselte er den 60-Jährigen an einen Stuhl, verdeckte dessen Gesicht und flüchtete mitsamt mehrerer tausend Euro Bargeld unerkannt - wir berichteten.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es Beamten der Kriminalpolizei Bad Hersfeld einen 25-jährigen Mann aus Bad Hersfeld als Tatverdächtigen zu identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ daraufhin ein Richter am Amtsgericht Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Anschrift des Bad Hersfelders. In der Wohnung fanden die Ermittler verschiedene Beweismittel auf und stellten diese sicher.

Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bad Hersfeld erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, aufgrund dessen er in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Der Bad Hersfelder muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

