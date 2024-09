POL-WAF: Telgte. Einbruch in Steinmetzbestrieb

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 8.9.2024, gegen 3.15 Uhr griff ein Unbekannter zwei Männer auf der Straße Heumarkt in Warendorf an. Die beiden Angegriffenen hatten mit ihren Partnerinnen zuvor eine Bar besucht, in der auch der Tatverdächtige gewesen sein soll. Als sich die vier in Höhe des Brunnens befanden, sei der Angriff unvermittelt und von hinten erfolgt. Dadurch wurden die Warendorfer, 36 und 47 Jahre alt, ...

mehr