POL-WAF: Warendorf. Tatverdächtiger schlug Helfer und flüchtete

Am Sonntag, 8.9.2024 kam es gegen 4.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte auf der Freckenhorster Straße in Warendorf. Ein 40-jähriger Warendorfer hatte beobachtet, wie sich vor der Gaststätte eine Menschenmenge gebildet hatte. Dann sei es zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Ein 43-jähriger Warendorfer sei dazwischen gegangen und habe versucht die Situation zu schlichten. Plötzlich habe der Warendorfer am Boden gelegen und ein Unbekannter habe auf ihn eingeschlagen. Eine weitere Person habe dann versucht den Tatverdächtigen von dem 43-Jährigen zu trennen. Dabei habe der Täter wild um sich geschlagen. Anschließend sei der Mann mit circa acht bis zehn Personen zu Fuß in Richtung Marktplatz geflüchtet. Der Tatverdächtige ist südländischen Phänotypus, circa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, hat schwarze Haare, einen schwarzen Bart mit einer Länge von etwa drei bis fünf Zentimetern, trug einen dunkelgrauen Pullover. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

