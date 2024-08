Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Mädchen (12) aus Minden vermisst

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Seit Mittwoch, dem 14. August wird ein Mädchen aus Minden vermisst.

Den Erkenntnissen nach wurde die 12-jährige Tarya-Sophie S. letztmalig am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr im Bereich einer Jugendeinrichtung an der Straße "Clus" gesehen. Infolgedessen erstattete eine Mitarbeiterin der Einrichtung Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Da die bisherigen Ermittlungen an den bekannten Anlaufadressen in Minden und Schloß Holte-Stukenbrock nicht zum Auffinden des Mädchens führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Tarya-Sophie ist etwa 160 cm groß, von eher fülliger Statur und hat blaue Augen sowie rötliche schulterlange Haare. Nach Auswertung bisheriger Hinweise könnte sich das Mädchen in Begleitung eines Heranwachsenden in Minden befinden.

Wer die Vermisste gesehen hat oder wer Angaben zu deren aktuellem Aufenthaltsort machen kann, der wird gebeten, sich unter Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zwei Fotos der Mindenerin finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/143572

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell