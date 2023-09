Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (443/2023) Entwarnung am Göttinger Kreishaus - Verdächtiges Paket enthielt Aktenordner, alle Maßnahmen aufgehoben

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Entwarnung am Göttinger Landkreisgebäude. In dem verdächtigen Paket, das am Dienstagvormittag beim Landkreis eingegangen war (wir berichteten), befand sich ein Aktenordner. Rund um das Kreishaus wurden am frühen Nachmittag alle Maßnahmen aufgehoben.

Die Zustellung des ca. 1, 5 Kilogramm schweren, an den Landrat adressierten Päckchens, hatte am Vormittag einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Untersuchung des Gegenstandes durch angeforderte Delaborierer der Bundespolizei aus Hessen ergab schließlich, dass von dem Paket keine Gefahr ausging. Es wurde anschließend von der Polizei sichergestellt und abtransportiert.

Die Ermittlungen des Göttinger Staatsschutzkommissariats u. a. zum Absender/zur Absenderin dauern an.

Die Göttinger Polizei war mit etwa 40 Beamtinnen und Beamten und auch Diensthunden im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell