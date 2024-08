POL-MI: Auto mit drei Insassen überschlägt sich

Porta Westfalica (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in die Burger King Filiale an der Feldstraße ist es in den frühen Morgenstunden des Donnerstags im Gewerbegebiet Barkhausen gekommen. Dazu verschafften sich drei maskierte Täter gegen 6.15 Uhr zunächst Zutritt zu dem zu dieser Zeit geschlossenen Schnellrestaurant und öffneten unter Anwendung brachialer Gewalt einen Tresor. Aus dem entwendeten sie den Erkenntnissen nach ...

mehr