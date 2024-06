Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240624 - 0646 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchtem Raub

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen versuchte ein 31-Jähriger in der Niddastraße, einen anderen Mann zu überfallen. Das Opfer flüchtete sich zu einer im Rahmen der Präsenzmaßnahmen eingesetzten Streife.

Gegen 10:30 Uhr trat der 31-Jährige unvermittelt an sein Opfer heran, packte es am Hals und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Als sich der 26-jährige Angegriffene weigerte, unterstrich der Aggressor seine Forderung durch Vorhalt eines Taschenmessers. Daraufhin gelang es dem 26-Jährigen, davonzurennen und bei einer in der Nähe befindlichen Streife Hilfe zu suchen. Die Beamten leiteten unverzüglich eine Fahndung ein und hatten Erfolg: Sie fanden den 31-jährigen Tatverdächtigen in einer Lokalität in der Niddastraße und nahmen ihn fest.

Er wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell