Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (447/2023) Einbruch in Dransfeld - Unbekannte stehlen große Menge Pflanzenschutzmittel aus Lagerhalle, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Dransfeld, Am Bahnhof

Nacht zu Mittwoch, 13. September 2023

DRANSFELD (jk) - Aus der Halle eines Agrarlagers in Dransfeld (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.09.23) eine größere Menge an Pflanzenschutzmitteln gestohlen. Die Ermittler der Polizei Hann. Münden gehen aufgrund der großen Zahl der abtransportierten Gebinde davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren und der Abtransport der Beute mit einem oder auch mehreren größeren Fahrzeugen erfolgte. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit offen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere auch Fahrzeugen in der Tatnacht im Bereich Am Bahnhof, Hinter der Bahn und der Barteröder Straße werden unter Telefon 05541/9510 entgegengenommen.

