POL-GÖ: (445/2023) Benefizkonzert am 21. September in Basilika St. Cyriakus - Polizeiseelsorge Niedersachsen und Polizeikommissariat Duderstadt holen das Polizeiorchester Niedersachsen nach Duderstadt

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (khw) - Auf seiner Konzertreise durch unser schönes Bundesland wird das Polizeiorchester Niedersachsen auch in diesem Jahr am 21. September 2023, 19:00 Uhr, in der Basilika St. Cyriakus in Duderstadt mit einem Benefizkonzert gastieren.

Auf Einladung des Polizeikommissariats Duderstadt und der Polizeiseelsorge Niedersachsen möchten die Musikerinnen und Musiker des Orchesters beweisen, dass sie nicht nur "Experten für Sicherheit", sondern auch "Experten für den guten Ton" sind.

Aus diesem Grund hat der Chefdirigent und Leiter des Orchesters Thomas Boger ein abwechslungsreiches Musikprogramm vorbereitet. Da die Musikerinnen und Musiker seines Orchesters aus über zehn verschiedenen Nationen kommen, wurde er dazu inspiriert, ein Musikprogramm unter dem Motto "Around the World" zusammenzustellen.

Gehen Sie mit uns gemeinsam auf diese musikalische Weltreise und besuchen Sie viele Länder und Komponisten dieser Erde, wie zum Beispiel Schottland mit einer beeindruckenden Suite des englischen Komponisten Philipp Sparke "Hymn of the Highlands." Die bekannte Melodie "Highland Catherdal" führt uns zu drei unterschiedlichen Punkten in den berühmten schottischen Highlands. Auch Bulgarien wird einer der musikalischen Reisepunkte dieses Konzertes sein.

Haben Sie schon einmal bulgarische Volksmusik mit einem symphonischen Blasorchester gehört? Sie dürfen gespannt sein!

Mit dem berühmten "Hallelujah" von Leonhard Cohen in einer Bearbeitung für Sopransaxophon und Orchester wird dann ein besonderes Konzert zu Ende gehen. Der Saxophonist Heechul Kim aus Südkorea wird Sie mit seinem phantastischen Spiel sicherlich in seinen Bann ziehen.

Freuen Sie sich auf ein besonderes Konzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung ihres Chefdirigenten Thomas Boger.

Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für das Lorenz-Wertmann-Haus und für den Kelly-Insel e.V. gebeten.

