POL-PPRP: Einbruch in Transporter am Bahnhof Mundenheim

Ludwigshafen (ots) - In der Bruno-Körner-Straße kam es am 09.04.2024 zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung. Davon zeugen mehrere Hebelspuren. Es gelang den unbekannten Tätern nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht, sich Zugang zu verschaffen. Haben Sie zur fraglichen Zeit in der Bruno-Körner-Straße etwas Verdächtiges ...

mehr