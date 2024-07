Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Geschwindigkeitskontrolle

Kandel (ots)

Am 24.07.24 zwischen 08.30h und 12.45h wurden in Kandel an der L 542 in Höhe der Feuerwehr in Fahrtrichtung Kandel Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h waren 36 Verkehrsteilnehmer zu schnell.

