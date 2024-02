Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann bettelt um Geld

Augsburg (ots)

B300/ Autobahn A8 - AS Friedberg - Bereits am vergangenen Mittwoch (14.02.2024) hielt eine Person offenbar Fahrzeuge im Bereich der B300 an und bat um Geld. Einer Polizeistreife fiel gegen 15.00 Uhr ein Mann auf, der auf der B300, Höhe AS Friedberg, Fahrzeuge anhielt. Offenbar bat er die Insassen um Geld. Die Beamten kontrollierten den Mann und fanden dabei einen vierstelligen Geldbetrag auf. Auf Grund der weiteren Feststellungen besteht der Verdacht, dass der Mann ggf. eine Notsituation vortäuschte und unter diesem Vorwand Passanten um Geld bat. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, welche vergangene Woche auf die beschriebene Weise um Geld gebeten wurden, sich bei der Verkehrspolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-2022 zu melden.

