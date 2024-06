Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Gewaltsamer Zigarettendiebstahl

Ohne zu bezahlen verließ ein Kunde am Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, einen Öhringer Lebensmittelmarkt im Haagweg. Angestellte konnten den Mann dabei beobachten, wie er Zigarettenschachteln in seine Jacke steckte. Darauf am Ausgang angesprochen und festgehalten, löste sich der Unbekannte vom Griff der einen Angestellten und stieß eine weitere zu Boden. Der Mann flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Öhringen unter der Rufnummer 07941 9300 zu melden.

