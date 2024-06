POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Alkoholisierung führt zum Führerscheinentzug

Knapp 1,7 Promille erbrachte der Alkoholtest bei einem 44-jährigen Mann am Montagabend in Künzelsau. Die Fahrweise des Mannes war einer Streife gegen 22:50 Uhr im Bereich der Taläckerallee aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte die Alkoholisierung festgestellt werden. Der 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Schöntal: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Mit leichten Verletzungen wurde ein 46-Jähriger am Montagabend nach einem Unfall im Bereich Schöntal in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 22-Jähriger missachtete an der Einmündung zur Brückenstraße die Vorfahrt des 46-jährigen Mannes der mit seinem Golf von Bieringen in Richtung Westernhausen fahren wollte, als er aus Richtung Wohngebiet kommend die Landesstraße 1025 in Richtung Kappelenstraße queren wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Einmündung. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Bretzfeld: Unfallbeteiligte kam vorsorglich in eine Klinik

Eine Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich Schwabenstraße/Moosbachstraße in Bretzfeld, führte am Montagvormittag, gegen 10:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Cadillac wollte die Kreuzung in Richtung Ringstraße verlassen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Toyota einer 35-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Unfallbeteiligte wurde im Anschluss vorsorglich in einer Klinik untersucht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Öhringen/Forchtenberg: Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei in Öhringen sucht nach Zeugen und Geschädigten einer vermeintlichen Straßengefährdung, hervorgerufen durch den Fahrer eines BMW Typ 3. Der Fahrer des Wagens soll am Montagnachmittag, gegen 17:55 Uhr, in Schlangenlinien von Öhringen nach Forchtenberg gefahren sein. Hierbei musste der Gegenverkehr mehrfach ausweichen. Eine Polizeistreife fand den Fahrzeughalter und mutmaßlichen Fahrer im Bereich der Bahnhofstraße in Forchtenberg, nachdem er seinen BMW bereits verlassen hatte. Der Mann stand sichtlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln, unter anderem konnte bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Über den Grad der Alkoholisierung des Mannes kann indes keine Aussage getroffen werden, da er jegliche Tests verweigerte. Vor einer Blutentnahme rettete ihn dies nicht. Die Öhringer Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte der gefährlichen Fahrt. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 930 0 zu melden.

