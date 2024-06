Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unbekannte beschädigen Wahlplakate - Zeugen gesucht Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Buchen erneut Wahlplakate beschädigt. Die zwei Plakate waren im Bereich des Kreisverkehrs in der Bödigheimer Straße an einem Bauzaun angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281 9030 entgegen.

Buchen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Nachdem sich am Montag in Buchen-Hettingen ein Verkehrsunfall ereignet hat, bei dem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt entfernte, sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 19 Uhr beschädigte der oder die unbekannte Fahrzeuglenkerin eine Garagenmauer in der "Neue Buchener Straße". Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281 9030 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell