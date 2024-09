Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Autofahrer nach Zusammenstoß mit jugendlichem Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.9.2024, 7.05 Uhr ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der Unbekannte bog mit seinem Pkw auf die Görlitzer Straße ab und erfasste das Hinterrad des Fahrrads des 17-Jährigen. Daraufhin stürzte der Rinkeroder und verletzte sich leicht. Die Verletzung trat erst später auf. Daher gab der 17-Jährige dem Autofahrer gegenüber an, alles sei ein Ordnung. Personalien tauschten die Beteiligten nicht aus. Der Pkw-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell