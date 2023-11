Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorroller beschädigt

Erfurt (ots)

Unbekannte beschädigten in Erfurt am Juri-Gagarin-Ring den Motorroller eines Seniors. Der 73-Jährige hatte am Donnerstagmorgen an seinem Kleinkraftrad Brandspuren festgestellt und die Polizei gerufen. Ermittlungen ergaben, dass bereits am Vortag die Abdeckplane des Rollers gebrannt und ein Nachbar sie gelöscht hatte. So entstand an dem Roller sowie der Plane ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ursächlich für den Brand waren Silvesterknaller, welche Unbekannte gegen das Kleinkraftrad geworfen hatten. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell